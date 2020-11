Napoli-Roma, intorno a ora di pranzo di giallorossi hanno raggiunto in treno il capoluogo partenopeo: siparietto per l’ex Diawara

Trasferta in giornata per la Roma che in tarda mattinata è arrivata in treno alla stazione centrale di Napoli. Siparietto per Amadou Diawara che ha regalato dei selfie ai suoi ex tifosi azzurri, il tutto documentato dal video ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.

