Prima di Lazio-Udinese le parole di Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, che ricorda Diego Maradona

Non si ferma il dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona. La nona giornata di Serie A ha un solo leit motiv, ovvero il ricordo del campione argentino. Non mancano le parole di Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese oltre che ex Napoli e non solo: “Il cuore è ferito oggi, manca un grande amico, un grande uomo e un grande calciatore che sapeva usare il piede come un pennello per dipingere tratti artistici irripetibili sul campo”.

Marino ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’ prima del match contro la Lazio: “C’è tanta tristezza, è un’epoca che se ne va, un calcio spettacolare e antico, di fuoriclasse che prima di atleti erano artisti del calcio”.