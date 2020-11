Napoli-Roma, doppia tegola per Fonseca | Due infortuni muscolari

Doppio infortunio per la Roma contro il Napoli: due calciatori di Fonseca hanno dato forfait per problemi muscolari

Gianluca Mancini, difensore della Roma, si è infortunato durante la partita contro il Napoli. L’ex Atalanta aveva accusato dei problemi muscolari già all’inizio della partita, ma aveva provato a stringere i denti. Tuttavia, intorno al 38′ ha dovuto dare forfait e Fonseca ha mandato in campo Juan Jesus.

Oltre a Mancini, però, c’è stata un’altra tegola per Fonseca. Tra l’altro un nuovo infortunio muscolare, per Jordan Veretout. Il centrocampista giallorosso ha avuto un problema al quadricipite e si è preparato Villar per sostituirlo. L’allenatore della Roma ha però preferito aspettare la fine del primo tempo per evitare che lo spagnolo entri senza aver effettuato il riscaldamento. Dopo i 15′ di intervallo, Villar ha preso il posto del francese.

