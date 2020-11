Serie A, Lazio-Udinese 1-3: colpo di scena, tris dei bianconeri che sbancano l’Olimpico, Immobile accorcia solo nel finale

Il lunch match domenicale di Serie A regala una grande sorpresa. L’Udinese passa per 3-1 in casa della Lazio, con una grande prestazione di squadra. Biancocelesti sotto tono, nonostante la reazione di rabbia nel finale, e che falliscono l’aggancio alla Juventus in classifica, mentre i friulani respirano e si allontanano dai bassifondi.

La Lazio parte bene con una grande occasione per Correa, ma in maniera inattesa sono gli ospiti a prendere campo e a gestire bene la partita. Arslan sblocca con un tiro dal limite deviato, da lì le occasioni sono per i friulani: Samir colpisce la traversa, Forestieri spreca, all’ultimo secondo prima dell’intervallo Pussetto mette il raddoppio dopo un contropiede perfetto. Inzaghi prova a cambiare le carte nella ripresa, ma l’unica occasione è un diagonale di Immobile. Forestieri trova addirittura il 3-0, prima della reazione finale: Immobile si conquista e trasforma un rigore, il forcing partorisce solo una chance per Caicedo.

LAZIO-UDINESE 1-3 – 18′ Arslan (U), 48′ pt Pussetto (U), 71′ Forestieri (U), 74′ Immobile rig. (L)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 20 punti; Sassuolo**, Inter** 18; Roma, Juventus ** 17; Verona** 15; Napoli*, Atalanta** e Lazio** 14; Sampdoria, Cagliari, Udinese** e Benevento** 10; Bologna, Spezia 9; Fiorentina 8; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2

*un punto di penalizzazione

** una gara in più