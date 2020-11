Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: Nzola beffa i rossoblù all’ultimo respiro

Pareggio nel recupero per lo Spezia di Italiano grazie al rigore di Nzola. Ecco la classifica aggiornata

È 2-2 tra Cagliari e Spezia nel posticipo delle 18. Nzola beffa la squadra di Di Francesco al 94′ trasformando un calcio di rigore causato da Klavan su Piccoli. L’attaccante rende vana la rimonta dei padroni di casa firmata da Joao Pedro e Pavoletti, ritornato al gol dopo il lunghissimo stop per infortuni. Di Gyasi la prime rete ospite. Ecco la classifica aggiornata in attesa del big match di questa sera tra Napoli e Roma. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

CAGLIARI-SPEZIA 2-2: 36′ Gyasi (S), 51′ Joao Pedro (C), 58′ Pavoletti (C), 94′ rig. Nzola (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Sassuolo, Inter 18; Roma*, Juventus 17; Verona 15; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Bologna 12; Cagliari 11; Sampdoria*, Udinese, Spezia e Benevento 10; Fiorentina 8; Parma* 6; Torino* e Genoa* 5; Crotone 2

* una partita in meno