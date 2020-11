Napoli-Roma, le condizioni fisiche di Veretout e Mancini

Gianluca Mancini e Jordan Veretout hanno entrambi accusato problemi muscolari durante la sconfitta contro il Napoli di Gennaro Gattuso

Brutta sconfitta per la Roma di Paulo Fonseca contro il Napoli di Gennaro Gattuso. I problemi sono anche di natura fisica per i giallorossi che, nell’arco dei 90 minuti, hanno perso prima Mancini poi Veretout. Per il primo si tratta di un ritorno del fastidio all’adduttore, mentre per il francese il problema è al flessore, che verrà valutato nelle prossime 48 ore. I giallorossi si riuniranno nella mattinata di martedì.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!