Cesare Pandelli ha commentato la sconfitta della Fiornetina contro il Milan nella gara odierna di Serie A

Dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro il Milan, Cesare Prandelli ha commentato la gara odierna: “Spesso capita che un episodio ti può togliere certezze, in questo momento ne abbiamo poche. Abbiamo riempito poco l’area, ma in dieci giorni non possiamo avere tutto subito. Questa squadra ha buone potenzialità ma deve cercare qualcosa di diverso in fase difensiva – spiega a ‘Dazn’ – Oggi abbiamo trovato un Donnarumma che ha salvato due gol fatti. Noi dobbiamo ripartire da come abbiamo costruito le azioni e siamo riusciti ad entrare in area di rigore. Dobbiamo lavorare molto”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Prandelli ha proseguito la sua disamina: “Borja Valero è un professore di calcio, riesce a organizzare e gestire. Nel momento in cuiprendi due gol diventa complicato ma non abbiamo mollato. Se Donnarumma non salva il gol di Ribery puoi anche riprenderla. Il lavoro non mi spaventa. Manca un po’ di intensità a questa squadra”.

Inevitabile un suo ricordo sulla leggenda Maradona: “Ricordo un avversario correttissimo, nessun giocatore ha mai avuto problemi con Diego. Lui è riuscito a far sognare tanti bambini e generazioni. E’ stato l’unico al mondo a fare questo. E’ una cosa magica!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, 9a giornata | Il Milan vince ancora, Bologna in ripresa