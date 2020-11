Milan-Fiorentina, l’esultanza polemica di Romagnoli

Alessio Romagnoli ha sbloccato Milan-Fiorentina: dopo la rete, esultanza polemica a zittire le recenti critiche

Il Milan vola in classifica: vittoria sulla Fiorentina e primo posto in classifica con cinque punti di distanza sull’Inter seconda, in attesa di Napoli-Roma. Momento d’oro per i rossoneri che però fanno i conti con l’esultanza polemica di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha sbloccato il match di questo pomeriggio, esultanza poi mimando il gesto delle chiacchiere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un messaggio probabilmente rivolto alle critiche ricevute negli ultimi tempi che il numero 13 rossonero, evidentemente, non ha gradito. Romagnoli è alla sua prima rete stagionale ed è diventato il tredicesimo calciatore ad essere andato a segno nella squadra di Pioli. Un gol che ha dato il via al successo numero sette in campionato, accompagnato da un’esultanza polemica: troppe chiacchiere per Romagnoli che le ha voluto zittire sul campo.