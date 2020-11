Milan-Fiorentina, Bonera: “Gruppo sano” | Poi esalta Donnarumma

Bonera ha parlato dopo Milan-Fiorentina, gara di campionato vinta oggi dai rossoneri

Felice per la vittoria odierna del Milan contro la Fiorentina, Daniele Bonera ha rilasciato alcune parole al trilice fischio: “Altro piccolo tassello da mettere. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà ma abbiamo reagito da grande squadra quale siamo – spiega il collaboratore a ‘Dazn’ – Gruppo vero, sano, con dei valori. Il mister è con noi tutti i giorni. Esultanza Romagnoli? Ho goduto per il gol e ho cercato di dare indicazioni al gruppo. Siamo contenti per il risultato e per lo spirito che si è rivisto come ormai accade da parecchio tempo. Esperienza in panchina? Sono molto contento e soddisfatto, ma questa squadra ha un grandissimo allenatore al comando. Siamo ansiosi di rivederlo a Milanello”.

Bonera ha parlato anche dei singoli calciatori: “Kessie? Sappiamo la sua importanza. Pensavamo fose un giocatore di grande forza ma è migliorato molto anche nella gestione della palla. Crescita continua anche la sua, siamo molto contenti. Calhanoglu? Siamo davvero soddisfatti del suo apporto al di là dei gol. Calabria e Kjaer? Su Calabria siamo contenti. L’esperienza di Simon serviva, è un vero leader e uomo vero. Donnarumma? I campioni fanno queste prestazioni, Gigo c’è sempre e lo ha dimostrato anche oggi”.

