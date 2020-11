Lazio-Udinese 1-3, le pagelle: De Paul sontuoso, Immobile non basta

Lazio-Udinese 1-3, all’Olimpico i friulani battono i biancocelesti: in gol anche Forestieri e Arslan

LAZIO

Strakosha 6 – La deviazione di Acerbi lo beffa sul tiro di Arslan. Non può nulla sulle altre reti.

Patric 5 – Si fa superare con troppa facilità nell’azione che porta al vantaggio friulano. Dal 75’ Pereira s.v.

Acerbi 5 – Se la cava nel complesso, ma è meno brillante del solito. Sfortunata deviazione che propizia il gol di Forestieri.

Radu 6 – Rimedia come può agli errori dei compagni.

Lazzari 6 – Corre, spesso a vuoto. Non assistito a dovere dai compagni.

Cataldi 5,5 – Collante fra i reparti. Ci prova da fuori con personalità. Non è aiutato dai compagni e sbaglia qualcosina. Dal 46’ Leiva 6 – Mette ordine nel mezzo.

Parolo 5 – Rincorre gli avversari. Al piccolo trotto. Dal 46’ Akpa Akpro 5,5 – Più fisicità nel mezzo.

Luis Alberto 5,5 – Prova il dai e vai, ma Immobile e Correa non lo seguono. Dal 62’ Caicedo 6 – Si propone in avanti per aumentare il peso offensivo.

Fares 4,5 – In ritardo negli anticipi. Fatica a farsi spazio dalle maglie avversarie. In confusione. Dal 46’ Marusic 6 – Fa meglio dell’algerino.

Correa 5 – Sfiora il vantaggio in avvio. Tante finte, poca concretezza.

Immobile 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo. Trova la via del gol su rigore dopo esserselo procurato.

S. Inzaghi 5 – Opta per un turnover ragionato. La squadra non gira.

UDINESE

Musso 6 – Resta in piedi e salva su Correa. Si supera sul diagonale di Immobile. Poco dopo atterra il numero 17 biancoceleste causando il rigore.

Becao 6 – Si fa valere nel gioco aereo.

Nuytinck 6 – Non va per il sottile. Efficace.

Samir 6 – Concentrato: non commette ingenuità.

Stryger Larsen 6 – Più attento a difendere che ad attaccare.

De Paul 7 – I suoi calci piazzati impensieriscono la difesa laziale, regista sopraffino.

Arslan 7 – Indovina l’angolo da fuori grazie ad una deviazione di Acerbi. Dal 56’ Jajalo 5 – Regala ad Immobile il pallone per procurarsi il rigore.

Pereyra 6 – Scarica su Arslan il pallone del vantaggio.

Zeegelaar 6 – Si affaccia spesso nella metà campo avversaria. Dal 56’ Molina 5,5 – Non incide.

Forestieri 7 – Sfiora il 2-0 con un colpo di testa nel primo tempo, lo trova nella ripresa.

Pussetto 7 – Gioca per la squadra. Segna in contropiede. Dal 79’ Silva s.v.

Cioffi 6 – La sua squadra entra in campo con le idee chiare.

Arbitro Aureliano 6 – Gara sempre in controllo. Giusto il rigore assegnato alla Lazio per l’uscita di Musso su Immobile.

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric (dal 75’ Pereira), Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi (dal 46’ Leiva), Parolo (dal 46’ Akpa Akpro), Luis Alberto, Fares (dal 46’ Marusic); Correa, Immobile. A disp. Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Milinkovic, Escalante, Pereira, Caicedo. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (dal 46’ Jajalo), Pereyra, Zeegelaar (dal 56’ Molina); Forestieri (dal 75’ Silva), Pussetto. A disp. Scuffet, Bonifazi, ter Avest, Gasparini, Coulibaly, Palumbo, Deulofeu, Micin. All. Cioffi.

Arbitro: Gianluca Aureliano (Sez. Bologna)

Reti: 18’ Arslan (U), Pussetto 45’+ 3 (U), 71 Forestieri (U), 74 Immobile (L)

Note: Ammoniti: Arslan (U), Fares (L), Pereyra (U), Samir (U), Musso (U), Leiva (L)