La Lazio cade rovinosamente in casa contro l’Udinese: nel postpartita Simone Inzaghi non cerca scuse e bacchetta i suoi

La Lazio gioca una brutta gara contro l’Udinese, che passa 3-1 all’Olimpico in maniera meritata lasciando i biancocelesti staccati dal gruppo di testa. Nel postpartita il tecnico Simone Inzaghi non ha risparmiato i suoi giocatori: “Questa è una brutta sconfitta. Siamo stati presuntuosi e poco umili, perché sapevamo che l’Udinese avrebbe fatto questo tipo di partita. Siamo tutti responsabili, me in primis. Loro hanno fatto un’ottima partita, ma noi abbiamo sbagliato. E’ una giornata storta e siamo molto delusi, il calcio è anche questo e può capitare di perdere meritatamente. Luis Alberto? Dovevo fare delle scelte, non c’è nessun problema. Milinkovic-Savic deve allenarsi e tornare in forma, è stato 7-8 giorni nel letto e non è pronto”, ha detto a ‘Dazn’.

Poi sull’impegno di Champions mercoledì a Dortmund: ” La Champions l’abbiamo voluta con tutte le forze, le fatiche sono tante ma le affronteremo. Sappiamo che squadra sia il Borussia. La metto tra le prime cinque d’Europa, all’andata abbiamo fatto una grande gara, mercoledì adremo lì con tantissima voglia per resettare questa brutta sconfitta e assicurarci un ottavo di finale che nel giorno dei sorteggi sembrava impensabile, ma come abbiamo visto oggi tutto è possibile”. Ma per Inzaghi nessun dubbio: è stata una Lazio irriconoscibile.