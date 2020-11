Inter, Brozovic di nuovo a disposizione di Conte

Inter, buone notizie per Antonio Conte: Marcelo Brozovic torna a disposizione per la Champions League con il Borussia Monchengladbach

L’Inter ritrova Marcelo Brozovic. Il croato, dopo l’assenza per coronavirus, è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Una ottima notizia per Antonio Conte, che potrà avere nuovamente a disposizione uno degli elementi di maggior qualità della rosa. Il centrocampista potrà dunque disputare l’allenamento di rifinitura ed essere convocabile per la sfida con il Borussia Monchengladbach, decisiva per il girone di Champions League, in programma martedì.

