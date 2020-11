DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e Prandelli in tempo reale

Il Milan riceve la Fiorentina nel big match della nona giornata del campionato di Serie A. Reduci dal pareggio in Europa League, i rossoneri di Pioli vogliono tornare subito al successo per rafforzare il primo posto in classifica anche senza Ibrahimovic. Dopo aver passato il turno ai supplementari in Coppa Italia, invece, i viola di Prandelli sognano il colpaccio per dare una svolta alla stagione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejon, Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA: