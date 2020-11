DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese 1-3: Immobile accorcia su rigore! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra le squadre di Inzaghi e Gotti in tempo reale

La Lazio ospita l’Udinese nel lunch match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Galvanizzati dal successo in Champions League, i biancocelesti di Inzaghi vanno a caccia di un’altra vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica. I bianconeri di Gotti, invece, cercano un risultato positivo per dare seguito ai tre punti conquistati con il Genoa e voltare pagina dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri. All. Gotti

CLASSIFICA: