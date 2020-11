DIRETTA Serie A, Bologna-Crotone: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Stroppa in tempo reale

Il Bologna e il Crotone si affrontano in una gara molto delicata valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Da un lato gli emiliani di Mihajlovic vogliono dare seguito al successo sulla Samp per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica. Dall’altro i calabresi del pericolante Stroppa cercano la prima vittoria in stagione per agganciare al penultimo posto Genoa e Torino impegnate domani. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

CLASSIFICA: