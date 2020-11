Calciomercato Serie A, l’Arsenal lo cede | Occasione Pepe

Arsenal ormai stufo di Nicolas Pepe, l’ivoriano non ingrana ed è pronto a finire sul mercato: occasione per la Serie A

Arrivato la scorsa estate all’Arsenal dopo essere stato molto vicino al Napoli, si può fino ad ora dire che l’esperienza inglese di Nicolas Pepe è davvero deludente. Dopo le fatiche fatte nella prima stagione, complice anche il cambio d’allenatore, l’ivoriano era chiamato ad una svolta con la maglia dei londinesi. Svolta che invece non è arrivata, anzi. Tanti i passi indietro, con Arteta che sembra essere ormai stufo dell’ex Lille.

Il ‘Daily Star’ sottolinea come il club inglese sia pronto a cedere il classe 1995 a fronte di una buona offerta. L’Arsenal si è reso conto che gli 80 milioni di euro versati al Lille sono stati una cifra spropositata e la dirigenza dei ‘Gunners’ non vuole commettere lo stesso errore fatto con Ozil. A fronte di una buona offerta, Pepe sarà dunque ceduto. Certo, sarà impossibile che un club si presenti alla porta dell’Arsenal con la stessa cifra: i ‘Gunners’ dovranno tenere conto di venderlo per un prezzo sicuramente inferiore.

Calciomercato Napoli e Milan, occasione Pepe

La partenza in saldo di Pepe potrebbe rivelarsi un’occasione per la Serie A, con alcuni club che potrebbero decidere di scommettere di rilanciare l’ivoriano, che a 25 anni ha di fronte a sé ancora una lunga carriera. In questo senso le società italiane che punterebbero su di lui, potrebbero essere Napoli e Milan. Gli azzurri sono stati molto vicini all’acquisto del franco-ivoriano e non è escluso che possano riprovarci, anche se l’atteggiamento del giocatore che aveva rifiutato in passato gli azzurri per l’Arsenal non era piaciuto in casa partenopea.

Attenzione però anche al Milan. Il club rossonero potrebbe cercare nuovi rinforzi in attacco, specialmente all’ala destra, dove Castillejo non sta convincendo. Pepe, che può essere impiegato su tutto il fronte offensivo, potrebbe essere un’occasione per la compagine rossonera. Soddisfare le richieste dell’Arsenal non sarà facile, ma un affare in prestito con diritto/obbligo di riscatto potrebbe trovare il consenso del club inglese.

