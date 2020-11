Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a modificare ancora il proprio attacco: Paratici mette nel mirino un nuovo sudamericano

Non è passato molto tempo da quando l’attacco della Juventus andava tutto a ritmo sudamericano, con i vari Higuain, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado. Una influenza che negli ultimi tempi si è decisamente affievolita, ma il talento latinoamericano può tornare protagonista. Almeno, nei possibili progetti di Paratici, chiamato a riflessioni importanti nei prossimi mesi, anche sul ruolo di Dybala in questa squadra.

La ‘Joya’ è sempre più in bilico, anche se il ds ieri prima della gara col Benevento si è detto certo che tornerà a essere decisivo. Anche altri giocatori potrebbero dire addio, come Bernardeschi. Serviranno nuovi innesti, uno di questi potrebbe essere David Neres, già accostato in passato a Milan e Napoli, ma non solo, in Serie A. Il brasiliano dell’Ajax può svariare su tutto il fronte d’attacco ed essere un profilo in grado di fornire diverse soluzioni offensive. 23 anni, ha un contratto fino al 2023 con i Lancieri. Una bottega non esattamente economica, ma con qualche cessione la Juve potrebbe trovare i fondi per andare all’assalto. Un affare del quale si potrebbe parlare in ogni caso non prima della prossima stagione: Neres è in possesso di solo passaporto brasiliano e i bianconeri non hanno posti per extracomunitari.

