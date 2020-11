Cambio forzato per Sinisa Mihajlovic che dopo meno di 20 minuti ha dovuto rinunciare all’infortunato Riccardo Orsolini

Sul punteggio ancora fermo allo 0-0 di partenza, il Bologna ha dovuto registrare l’infortunio di Riccardo Orsolini. Cambio forzato quindi per Mihajlovic al 18′ con il giovane esterno destro che è stato sostituito in campo da Nicola Sansone. Per l’attaccante felsineo potrebbe trattarsi di un problema muscolare che sarà tutto da valutare nelle prossime ore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

