Benevento-Juventus, bufera stampa sui social: “Ronaldo doveva giocare”

Un netto passo falso. Il pareggio di ieri allo stadio Vigorito contro il Benevento è stato certamente un passo falso da parte della Juventus. Nel mirino Andrea Pirlo e la scelta del tecnico bianconero di non convocare Cristiano Ronaldo. Una decisione dovuta alla volontà di far riposare il portoghese. Una decisione che alla fine non ha pagato, visto il risultato finale: 1-1.

Una decisione che, sui social, è finita al centro delle critiche. Tanti giornalisti hanno infatti puntato il dito contro la scelta dell’allenatore bianconero. “Quando Ronaldo può giocare, conviene farlo giocare. Un giocatore da 31 milioni a stagione deve giocare tutte le partite” ha commentato Fabrizio Biasin, di ‘Libero’. Critiche anche da Fabiana Della Valle (‘La Gazzetta dello Sport’): “Basterebbe portarlo in panchina e farlo entrare in caso di necessità”. Per il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani “La Juventus non può permettersi di consentire a Ronaldo quando vuole giocare”. L’ex radiocronista Riccardo Cucchi punta il dito sulla mancanza di personalità della squadra: “Al di là di ogni ragionamento tattico, colpisce la mancanza di personalità”.

Il 26/10/19 #Sarri non convoca #Ronaldo e pareggia a #Lecce. Oggi #Pirlo non convoca #Ronaldo e pareggia a #Benevento. Questa analisi approfondita ci porta a una conclusione: quando #Ronaldo può giocare, conviene farlo giocare o insistere per farlo giocare.#BeneventoJuve — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 28, 2020

La Juve con 17 punti (3 a tavolino) su 27 dimostra che troppe scelte sono state sbagliate. In particolare, affidare a Pirlo una squadra costruita male. Farà esperienza dei suoi errori, ma non credo che la Juve possa permetterselo Così come consentire a Cr7 di giocare quando vuole — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 28, 2020

La #Juventus poteva chiuderla nel primo tempo. Non c'è riuscita. Nel secondo il #Benevento ha chiuso ogni spazio giocando con grande agonismo. La Juve ha rallentato i ritmi e si è spenta. Al di là di ogni ragionamento tattico, colpisce l'assenza di personalità. #BeneventoJuve — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 28, 2020

Correggo: un anno fa dopo Lecce-Juventus ci fu campionato contro il Genoa. Quattro giorni dopo. Ma la riflessione sul turn over di oggi non cambia #BeneventoJuve #Ronaldo https://t.co/OXQuSODKnT — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 28, 2020

Lo so che è retorico dire che un giocatore da 31 milioni a stagione deve giocare tutte le partite importanti, ma un giocatore da 31 milioni a stagione deve giocare tutte le partite importanti.#Ronaldo #BeneventoJuve — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 28, 2020

