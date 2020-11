Terribile scontro con David Luiz: apprensione per le condizioni di Jimenez durante Arsenal-Wolverhampton

La partita tra Arsenal e Wolverhampton, valida per la 10^ giornata della Premier League, vede di fronte due squadre alla ricerca dei tre punti per rialzare una stagione finora sottotono. I Wolves sono andati in vantaggio al 27′ grazie a Pedro Neto, ripresi subito dalla rete di Gabriel dopo qualche minuto. Ma l’episodio che ha fatto discutere non è stato un gol, bensì uno scontro di gioco con protagonista Raul Jimenez.

L’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez, ha perso i sensi dopo un terribile scontro di testa con David Luiz ed è stato sostituito. Il messicano è stato subito trasportato in ospedale. Si attendono ora aggiornamenti riguardo le sue condizioni.

