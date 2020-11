Serie A, Benevento-Juventus 1-1: non basta Morata, Letizia riacciuffa Pirlo

Benevento-Juventus 1-1, altra frenata dei bianconeri: al gol di Morata risponde Letizia, assalti finali inutili

La Juventus non va al di là del pareggio per 1-1 sul campo del Benevento. Sblocca Morata, ma i bianconeri non la chiudono e Letizia pareggia a fine primo tempo. Secondo tempo senza reti, Pirlo fallisce l’aggancio al secondo posto, viene superato dall’Inter e pareggia per la quinta volta in otto gare disputate in campionato sul campo. Buon punto per la squadra di Pippo Inzaghi.

La Juve inizia con un ottimo approccio, il Benevento si difende bene ma i bianconeri trovano lo spazio per andare in vantaggio con Morata, ancora a segno con un gran diagonale di sinistro. Dopo il gol, il momento migliore della squadra di Pirlo: Dybala spreca il raddoppio dopo una grande azione, Montipò salva su Ramsey. Nel finale di tempo riemergono i sanniti: Lapadula va vicino al palo, Szczesny fa il miracolo su Schiattarella ma viene beffato dal diagonale di Letizia. Nella ripresa, padroni di casa più coperti, Juve che ci prova ma non riesce a sfondare. Morata si divora un gol fatto, ci prova anche dalla distanza ma è impreciso. L’occasione migliore nel finale è di Dybala, ma Montipò si supera.

BENEVENTO-JUVENTUS 1-1 – 21′ Morata (J), 48′ pt Letizia (B)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 20 punti; Sassuolo**, Inter** 18; Roma, Juventus ** 17; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Verona 12; Sampdoria, Cagliari e Benevento** 10; Bologna, Spezia 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2

*un punto di penalizzazione

** una gara in più