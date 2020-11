Real Madrid, ancora una sconfitta: Zidane nel mirino

Il Real Madrid di Zidane perde in campionato contro l’Alavese, tra le mura amiche. Il tecnico francese nel mirino

Prosegue la stagione altalenante del Real Madrid. I blancos, dopo ave battuto l’Inter a San Siro, ipotecando l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, vanno ko in campionato.

Gli uomini di Zidane sono stati battuti in casa dall’Alaves per 2 a 1. Si tratta della terza sconfitta in Liga, dove la vittoria manca dal 31 ottobre. Una sconfitta pesante visto che l’Atletico Madrid ha sei punti di vantaggio, con una partita in meno.

La posizione di Zidane nei giorni scorsi è stata messa in discussione e questa pesante sconfitta non può che peggiorare la situazione. La crisi economica, che sta colpendo tutto il mondo del calcio di certo non facilita gli esoneri, ma in casa Rea si riflette sul francese.

