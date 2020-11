PSG, Icardi ancora nella bufera | Sorriso durante l’omaggio a Maradona

Nuova polemica con protagonista Mauro Icardi: l’argentino criticato per il suo sorriso durante l’omaggio del PSG a Maradona

Mauro Icardi torna alla ribalta, ma non per una prodezza in campo. L’ex attaccante dell’Inter, durante la commemorazione per Diego Armando Maradona organizzata dal PSG con una foto di tutta la sua rosa con una bandiera e una maglia della Nazionale argentina, ha sfoggiato un sorriso che stonava col momento di lutto e con l’espressione di tutti gli altri presenti.

Inevitabile pensare al rapporto molto controverso tra Maurito e il Pibe de Oro, che lo ha sempre criticato aspramente per il suo rapporto con Wanda Nara ai tempi della relazione della show-girl con Maxi Lopez. Il sorriso della punta ha ricevuto centinaia di attacchi sui social network.

Le monde du football est en deuil après la perte de l’une de ses plus grandes légendes, cette semaine. Le match #PSGFCGB ce samedi verra les Parisiens rendre hommage au grand Diego Maradona. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2020

