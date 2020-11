Voti e tabellino del primo tempo di Benevento-Juventus, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A

Ancora Morata, lo spagnolo apre le mercature anche in questo pomeriggio. Inizio poco entusiasmante. Sporadiche fiammate sia per la Juventus che per i padroni di casa. Il Benevento perde Caldirola per infortunato, subentra Maggio. Fraseggio interessante degli uomini di Pirlo, senza però buone conclusioni. Le squadre reclamano due rigori uno per parte, reputate situazioni da gioco secondo Pasqua e il Var. Due occasioni per il raddoppio dei bianconeri, con Dybala e Ramsey, non sfruttate. Nei minuti di recupero la Juventus stacca la spina. Il Benevento ci crede, Schiattarella ci prova ma trova Szczesny, ci pensa Letizia a ristabilire la parità.

BENEVENTO

Montipò – 6

Letizia – 6,5

Caldirola – 5,5 dal 33’ Maggio -6

Glik – 6

Barba – 6

Schiattarella – 6

Hetemaj – 6

Ionita – 5,5

Improta – 6

Caprari – 5,5

Lapadula – 6

All. Inzaghi – 5,5

JUVENTUS

Szczesny – 6

Cuadrado – 5,5

De Ligt – 6

Danilo – 6

Fabrotta – 5,5

Chiesa – 6

Arthur – 5

Rabiot -6

Ramsey – 6

Dybala – 6

Morata – 6,5

All. Pirlo – 6

Arbitro Pasqua – 6

TABELLINO

BENEVENTO-JUVENTUS 1-1

BENEVENTO(4-3-2-1):Montipò; Letizia, Caldirola (33’ Maggio), Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tuia, Basit, Tello, Insigne, Masella, Di Serio, Moncini, Sau. All. Inzaghi.

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Fabrotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Morata. A disp.: Pisoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Bentancur, Portanova, Kulusevski, Bernardeschi. All. Pirlo.

Marcatori: 21’ Morata (J), 48′ Letizia (B)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti:

Espulsi: