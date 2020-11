Ligue 1, Neymar e Kean non bastano: solo pari per il PSG

Si ferma in campionato il PSG, che in casa non va oltre il 2-2 con il Rennes. Non bastano i goal di Neymar e Kean

Nuovo passo falso del PSG in Ligue 1 che arriva in seguito al successo striminzito in Champions League contro il Lipsia. Neymar e soci non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in casa contro il Bordeaux in una sfida valida per l’anticipo serale della 12/a giornata del campionato francese. Sono gli ospiti a passare in vantaggio a sorpresa al 10′ prima della reazione parigina affidata al duo Neymar-Kean che in rapida successione prima della mezz’ora portano avanti il Paris capovolgendo il risultato. Nella ripresa all’ora di gioco ci pensa Adli a ristabilire la parità finale. Il Lille ora potrà tentare l’aggancio in vetta domai contro il St Etienne.

