Non solo il rinnovo di contratto con il Real Madrid: Sergio Ramos, in rotta con la Nike, è pronto a cambiare sponsor

Sergio Ramos fa discutere in Spagna e non solo per il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il capitano del Real Madrid non ha ancora prolungato con i campioni di Spagna e manca al momento l’accordo con Florentino Perez: tra le big d’Europa, anche la Juventus rimane alla finestra sul futuro del giocatore. Il classe ’86, inoltre, potrebbe cambiare presto sponsor come scrive il portale ‘Defensa Central’.

Juventus, non solo il rinnovo: Sergio Ramos cambia sponsor

Ramos sarebbe infatti in rotta con la Nike, che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni della sua carriera. Per protesta il difensore nelle ultime uscite ha indossato scarpe griffate Adidas di colore nero, abbandonando la casa del ‘baffo’ con il quale ha un accordo da 2 milioni di euro a stagione. L’ufficialità della rottura con Nike potrebbe arrivare presto, con Sergio Ramos che come nuovo sponsor dovrebbe affidarsi a New Balance, che il 34enne nazionale spagnolo avrebbe preferito alla corte di Adidas e Puma.

