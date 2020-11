Benevento-Juventus, Paratici spegne il ‘caso’ Dybala

Prima di Benevento-Juventus, le dichiarazioni del ds Paratici che tologno pressione all’uomo più atteso, Paulo Dybala

La Juventus in campo a Benevento per provare a scattare momentaneamente in seconda posizione, a -1 dal Milan. Il ds Fabio Paratici, a ‘Sky Sport’, nel prepartita ha parlato di Paulo Dybala, rilasciando dichiarazioni di ottimismo sul momento dell’argentino, attesissimo oggi in campo: “Siamo tranquilli – ha spiegato – Anche l’anno scorso criticavano tutti de Ligt di questi tempi. Sappiamo Paulo che giocatore è, ci darà una grande mano come ha sempre fatto”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter con lo scambio