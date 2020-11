Benevento-Juventus, Dybala ai saluti: “Gennaio è dietro l’angolo”

Paulo Dybala in campo da titolare in Benevento-Juventus ma non convince i tifosi che chiedono la sua cessione a gennaio

C’era attesa per Paulo Dybala titolare in Benevento-Juventus per il turno di riposo che Pirlo ha concesso a Ronaldo. L’argentino però non ha convinto, almeno nel primo tempo, nonostante il vantaggio bianconero. In particolare il 10 juventino ha sprecato un’ottima azione corale, errore che molti tifosi non gli hanno perdonato. Gli stessi che avanzano dubbi sulla sua utilità nel nuovo corso bianconero e che – in alcuni casi – chiedono la sua cessione. Con il rinnovo che tarda ad arrivare e la scadenza di contratto nel 2022, per la Joya da tempo si parla di un possibile addio ed i tifosi ora sembrano averlo scaricato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Dybala, se non hai più voglia basta dirlo, Gennaio è dietro l’angolo — Lukbel7 (@LucaBelo7) November 28, 2020

Da #Dybala questa cosa non l’accetto, io l’avrei già cambiato. Il 10 della #Juve ha sbagliato un gol che avrebbe fatto il 99 della #FolgoreCaratese, con tutto rispetto per i lombardi. — _matteof11 (@matteof111) November 28, 2020

Povero Dybala, ma ha proprio la testa altrove.#BeneventoJuve — Gianluca ⚪⚫ (@JeanPogba) November 28, 2020