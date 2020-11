Coronavirus, bollettino 27 novembre: giù i contagi ma 827 morti

Il bollettino sul coronavirus di venerdì 27 novembre: scendono i contagi ma i decessi giornalieri sono 827

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute sul coronavirus: i dati relativi al 27 novembre parlano di 28.352 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore con 827 deceduti. Rispetto a ieri ci sono stati meno casi ma anche meno tamponi effettuati: quelli relativi ad oggi sono 222.803, con 35.467 guariti. Il numero degli attualmente positivi scende così di 7.952 unità, calano anche i ricoverati in terapia intensiva: diminuzione di 64 unità rispetto a ieri.

Attesa per la decisioni del Governo sulla nuova divizione in zona: la Lombardia e il Piemonte sembrano destinati a passare in zona arancione, incertezza sulla data in cui diventerà operativa la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza.