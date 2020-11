Effettuato il sorteggio per le sfide degli ottavi e quarti di finale di Coppa Italia: stabilito chi giocherà in casa

Effettuato il sorteggio per gli ottavi e i quarti di finale di coppa Italia. Dopo che ieri si è chiuso il programma dei sedicesimi di finale, il tabellone ha preso forma e oggi è stato deciso chi disputerà le prossime gare in casa. Fiorentina-Inter e Milan-Torino le sfide più interessanti, ma in campo scenderà anche la Juventus (contro il Genoa) e la Roma (in casa contro lo Spezia). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questi i dettagli con tutti i possibili accoppiamenti anche per i quarti di finale:

Ottavi di finale:

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-Spal

Juventus-Genoa

Per gli ottavi di finale, l’eventuale derby di Milano vedrà l’Inter come squadre di casa, mentre Roma-Napoli si giocherebbe all’Olimpico. La Juventus disputerebbe i quarti in casa sia contro il Sassuolo che contro la Spal.