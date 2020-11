Mario Mandzukic è ancora a caccia di una nuova avventura. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un ritorno in Serie A ma l’agente smentisce

Dopo la sua esperienza in Qatar, con la maglia dell’Al-Duhail, Mario Mandzukic è ancora a caccia di una nuova sistemazione. Si è parlato anche di un eventuale rientro in Serie A dopo l’avventura con la maglia della Juventus, ed in particolare come suggestione da vice Ibrahimovic al Milan. Al momento però sembra poco probabile una nuova esperienza in Italia soprattutto dopo le parole rilasciate a ‘Tuttosport’ dall’agente Cvjetkovic: “Si allena. E lo fa in modo estremamente serio, come sempre Lavora a Zagabria con dei preparatori ed è perfettamente in forma. Sta aspettando l’opzione giusta. La squadra che lo vuole veramente e che crede veramente in lui e nella possibilità che possa essere decisivo. Ha rifiutato qualche offerta ma sono circolate anche tante fake news”.

Sul ritorno in Italia: “Sinceramente non lo so. Bisogna capire che occasioni si presentano. Per me lui è nato per giocare in Premier League, finora però non c’è mai stata la situazione giusta”.

Un pensiero anche per i messaggi dei tifosi della Juve: “Tantissimi. E la cosa, ovviamente, gli fa immensamente piacere. E’ rimasto molto legato alla gente juventina. Forse è la tifoseria che più gli ha voluto bene e lui certamente ricambia. Non si è mai risparmiato quando era in campo e questo è quello che la gente nota e ricorda, il resto sono chiacchiere”.

