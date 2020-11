Calciomercato, colpo Sassuolo in Olanda: confermata anticipazione CM.IT

Il Sassuolo è sempre più convinto di mettere a segno sul calciomercato un ottimo colpo dall’Olanda. Di seguito tutte le ultime novità sulla trattativa

Il Sassuolo è attenta ai possibili affari sul mercato. I neroverdi continuano a puntare su giovani di prospettiva e grande talento, politica societaria che sta portando i suoi frutti negli ultimi anni. L’ultimo colpo per la squadra guidata da De Zerbi potrebbe arrivare direttamente dall’Olanda. Come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it, il Sassuolo è forte su Gorkem Saglam. La nostra indiscrezione è confermata dall’emittente turca DHA. Di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sassuolo, UFFICIALE: Turati rinnova fino al 2025

Calciomercato Sassuolo, un talento nel mirino dall’Olanda

Saglam milita in Eredivisie e più precisamente nel Willem II. Parliamo di un centrocampista offensivo di grande qualità che si è messo in evidenza, compiendo tutta la trafila nelle Nazionali tedesche, a partire dall’Under-15. Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta per il Sassuolo, dato che il talento è in scadenza di contratto nel 2022. Per questo motivo, potrebbe arrivare in neroverde con l’esborso minimo di un solo milione di euro. In questa stagione, Saglam sta dimostrando tutto il suo valore: ha già messo a segno 3 gol e 3 assist. Importanti novità potrebbero arrivare già nella finestra invernale di calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Inter, caos Conte: “Si gioca la panchina col Sassuolo”