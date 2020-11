Inter, Conte si è ‘perso’: tradito dal mercato e dai ‘fedelissimi’

Inter, avvio di stagione complicato per Conte: il tecnico in difficoltà, ecco cosa non sta funzionando tra i nerazzurri

Le premesse di inizio stagione, visto il mercato di alto livello e l’ottimo finale della scorsa annata, sembravano essere favorevoli all’Inter. Che però si trova a dover rincorrere in campionato e con un piede e mezzo fuori dalla Champions dopo quattro partite. Uno scenario decisamente complicato da gestire per Antonio Conte, le cui avvisaglie si erano però avute con il confronto avuto con la dirigenza subito dopo la sconfitta in finale di Europa League con il Siviglia.

Il malessere del tecnico in merito al rapporto con la società sembrava essere stato sanato da un mercato in cui sono state esaudite quasi tutte le sue richieste. Ma finora l’apporto dei ‘fedelissimi’ Vidal e Kolarov è stato disastroso. Una zavorra che sta pesando sulla gestione dell’ex Ct, che a livello tattico non riesce a far esprimere la sua squadra come vorrebbe e con l’equivoco Eriksen ormai diventato un vero e proprio caso. Conte sembra stia rinunciando a lui quasi di proposito, con lo ‘sgarbo’ dei quattro minuti conclusivi con il Real Madrid molto simile al famoso cambio Mazzola-Rivera negli ultimissimi minuti di Brasile-Italia del ’70. L’allenatore ha incassato la fiducia della società, si va avanti ma sembra più per forza maggiore che per convinzione. Un Conte sempre più nervoso e lontano da se stesso, che domani pomeriggio con il Sassuolo è chiamato a ritrovarsi.

