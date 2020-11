Cagliari, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid-19 per Di Francesco

Si aggrava il bilancio dei positivi in casa Cagliari: il club sardo ha comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 di Nandez

Niente di buono dall’infermeria per Eusebio Di Francesco, lo staff medico del Cagliari nella giornata di oggi ha rilevato la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez. Il centrocampista era stato precauzionalmente tenuto fuori rosa per la trasferta di Torino contro la Juventus, dopo il focolaio di ‘Coronavirus’ all’interno dell’Uruguay. Il club sardo ha diramato un comunicato ufficiale: “A seguito degli ultimi test sanitari effettuati il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez: il calciatore è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Una pessima notizia per Di Francesco che, dopo la positività di Godin, non potrà avere a disposizione nemmeno l’ex Boca Juniors per la sfida con lo Spezia di domenica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Benevento-Juventus, i convocati di Pirlo: ufficiale la decisione su Ronaldo

CMIT TV – Monchi su Maradona: “Se ne va il migliore della storia”

Totti celebra Maradona: “Come se non fosse morto, era il calcio. E quella chiamata…”