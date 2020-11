Benevento-Juventus, buone notizie per Pirlo: rientra un big

Benevento-Juventus, un ritorno importante tra i bianconeri in vista della trasferta di domani in campionato: Pirlo soddisfatto

La Juventus si prepara alla trasferta di domani in campionato, a Benevento, per proseguire la sua risalita in classifica. Pirlo potrà contare sul ritorno in squadra di Bonucci, le cui condizioni stanno migliorando. Da capire cosa succederà nell’allenamento di oggi. L’orientamento sarebbe quello di non rischiarlo dal primo minuto, a meno che non svolga tutto l’allenamento in gruppo: ieri solo differenziato per lui.

Dal primo minuto, tornerà sicuramente in campo Federico Chiesa, che ha ritrovato condizione dopo gli spezzoni con Cagliari e Ferencvaros. Da decidere se l’ex viola partirà dalla fascia destra o da quella mancina.

