Atalanta, ufficiale: altro positivo al Covid-19, ne salta quattro

Oltre al Cagliari, anche l’Atalanta ha comunicato un caso positivo al Covid-19 alla vigilia del match contro il Verona

Assenza pesante per l’Atalanta in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League. Dopo la grande vittoria di Liverpool, domani sera i nerazzurri sono attesi dal match casalingo col Verona che servirà per risalire la china in classifica. Poi martedì ci sarà il Midtjylland, decisiva per il passaggio del turno prima dello scontro diretto con l’Ajax. Una tegola però arriva dall’ultimo giro di tamponi.

Il club bergamasco ha reso nota la positività di Aleksey Miranchuk: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari”. Informata dunque l’Asl di competenza, ma intanto il centrocampista russo – che stava trovando fiducia – sarà out almeno per i match contro Verona, Midtjylland, Udinese e verosimilmente per l’ultima partita del girone con l’Ajax. Una brutta tegola per Gasperini, già orfano di Malinovskyi per Covid.