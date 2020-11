Gli utenti Twitter di Calciomercato.it non hanno dubbi: Conte deve dimettersi e lasciare spazio un nuovo allenatore

La sconfitta casalinga contro il Real Madrid, ha certificato l’inizio fallimentare dell‘Inter. I nerazzurri sono ad un passo dall’eliminazione dalla Champions League e a ben cinque punti di distanza dalla vetta in Serie A, occupata dal Milan. Il maggiore responsabile di questo avvio di stagione più che difficile è ovviamente Antonio Conte.

Il tecnico ex Chelsea è chiamato ad una reazione per svoltare. Una decisione clamorosa potrebbe essere quella di dimettersi ed è la soluzione appoggiata dal 52,4% degli utenti che hanno preso parte al sondaggio lanciato sulla nostra pagina di Twitter. Le alternative per Conte sono cambiare modulo, per il 23,2%, e decidere, finalmente, di puntare su Eriksen, idea questa votata dal 24,4%.

