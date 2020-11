Milan, clamoroso Ibrahimovic: incontro e accordo col CT della Svezia

Notizia a sorpresa dalla Svezia: Zlatan Ibrahimovic, bomber e leader del Milan di Pioli, torna in Nazionale in vista dell’Europeo di giugno

Ibrahimovic al prossimo Europeo. ‘Svenskfootball.se’ sgancia la bomba: il fuoriclasse del Milan si sarebbe incontrato col CT della Svezia, Janne Andersson, e il segretario generale della Federcalcio svedese federcalcio Hakan Sjostrand, trovando in sostanza un accordo di massima per il suo ritorno in Nazionale quasi cinque anni dopo l’addio.

L’ultima apparizione del 39enne con la maglia della Svezia risale proprio all’Europeo, quello del 2016, per la precisione nel match della fase a gironi contro il Belgio. Con la Nazionale, il bomber e leader della squadra di Pioli prima in Serie A ha realizzato 61 gol in 109 presenze.

