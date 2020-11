Lille-Milan, voti e tabellino del primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Lille-Milan, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Primo tempo a ritmi bassi in cui non si tira mai in porta. Ci prova solo Araujo da lontano ma Donnarumma è attento. L’occasione più ghiotta è nei piedi di Hauge che spreca clamorosamente in contropiede. Male il norvegese così come Tonali.

Ecco i voti:

LILLE

Maignan 6

Pied 6

Fonte 6,5

Botman 5,5

Mandava 5,5

André 6

Xeka 6

Araújo 6,5

Yazici 5

Bamba 5,5

David 5

All.: Galtier 6

MILAN

Donnarumma 6,5

Dalot 5,5

Kjaer 6,5

Gabbia 6,5

Hernández 6

Tonali 5

Bennacer 6

Castillejo 6

Calhanoglu 5,5

Hauge 5

Rebic 6

All.: Bonera 6

TABELLINO

LILLE-MILAN 0-0

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araújo, André, Xeka, Bamba; Yazici, David. A disp.: Chevalier, Karnezīs, Bradarić, Djalo, Soumaoro, Ikoné, Niasse, Soumaré, Lihadji, Weah, Yilmaz. All.: Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjær, Gabbia, Hernández; Tonali, Bennacer; Castillejo; Çalhanoğlu; Hauge; Rebić. A disp.: A.Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Conti, Duarte, Kalulu, Romagnoli, Díaz, Kessie, Krunić, Colombo, Maldini. All.: Bonera.

Ammonizioni: 26′ Pied (L), 29′ Xeka

Espulsioni:

GOL:

Arbitro: Pawson (ENG).