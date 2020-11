Europa League, la cronaca di Cluj-Roma 0-2

Cluj-Roma, gara della quarta giornata della fase a gironi di Europa League, verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

In totale emergenza difensiva a causa di infortuni e Covid, la Roma fa visita al Cluj nella prima gara di ritorno della fase a gironi di Europa League. Capolista nel Gruppo A con 7 punti in classifica, la squadra capitolina cercherà di conquistare in terra rumena un’ipoteca per la qualificazione ai sedicesimi di finale. I padroni di casa, dal canto loro, tenteranno di riscattarsi dopo la manita subita all’andata, che ha rimesso totalmente in discussione le chances di qualificazione. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Cluj-Roma

Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Dokovic, Itu; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh. All.: Dan Petrescu

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Perez; Mayoral. All.: Fonseca

CLASSIFICA GRUPPO A: Roma 7; Young Boys e Cluj 4; Cska Sofia 1