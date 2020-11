Senza Ibrahimovic, i rossoneri scendono in campo in Europa League: calciomercato.it seguirà Lille-Milan in tempo reale

Dopo la batosta subita nella gara di andata, il Milan fa visita al Lille nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Con sei punti in classifica, i rossoneri non vogliono permettersi ulteriori passi falsi e compromettere l’ottimo avvio nella competizione anche perché, in caso di successo contro il Celtic e sconfitta milanista, Romagnoli e compagni verrebbero raggiunti dallo Sparta Praga. Trovare il primo successo nei confronti diretti contro i francesi (due sconfitte e un pari sin qui) potrebbe rivelarsi invece un’ipoteca sul passaggio ai sedicesimi di finale. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lille-Milan

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Xeka, Bamba; Yazici; David. All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Bonera

CLASSIFICA GRUPPO H: Lille 7; Milan 6; Sparta Praga 3; Celtic 1