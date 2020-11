DIRETTA Coppa Italia, derby Sampdoria-Genoa: formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e Maran in tempo reale

La Sampdoria e il Genoa si affrontano nel derby della Lanterna che completa il quadro del quarto turno di Coppa Italia in una sfida di sola andata. I blucerchiati di Ranieri hanno eliminato la Salernitana al terzo turno, mentre i rossoblu di Maran si sono sbarazzati del Catanzaro. Se la gara dovesse finire in parità come in campionato si andrebbe avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Ad attendere la vincente agli ottavi di finale c’è la Juventus. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Adrien Silva, Thorsby; Leris, Verre, Jankto; La Gumina. All. Ranieri

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Zajc, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca