Voti e tabellino del primo tempo di Cluj-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/21

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo del match tra Cluj e Roma. Pochissime emozioni in campo, da una parte e dall’altra, con i portieri praticamente mai impegnati ad eccezione di un’occasione. Nessuno in campo si mette particolarmente in mostra, i romeni in avanti sono poca cosa e ai giallorossi manca un po’ di cattiveria negli ultimi metri.

Cluj

Balgradean 6

Susic 6

Cr. Manea 6

Burca 6

Camora 6

Djokovic 5,5

Itu 6

Rondon 5,5

Paun 5

Pereira 6

Debeljuh 5

Allenatore: Dan Petrescu 6

Roma

Pau Lopez 6

Spinazzola 6

Cristante 6,5

Juan Jesus 6

Bruno Peres 5,5

Villar 5

Diawara 6

Calafiori 6

Carles Perez 5

Pellegrini 6,5

Mayoral 5,5

Allenatore: Paulo Fonseca 6

Arbitro: Harald Lechner 6

Cluj-Roma 0-0

Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Cr. Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh.

A disposizione: Sandomierski, Checiches, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Chipciu, Vojtus, Joca, Carnat.

Allenatore: Dan Petrescu

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral

A disposizione: Mirante, Berti, Karsdorp, Veretout, Milanese, Tripi, Ciervo, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Ammoniti: Itu (C), Paun (C), Djokovic (C)

Arbitro: Harald Lechner

Assistenti: Andreas Heidenreich – Maximilian Kolbitsch

Quarto Uomo: Julian Weinberger