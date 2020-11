Calciomercato Juventus, colpo imminente | “Offerta in settimana!”

La Juventus sarebbe fortemente determinata a chiudere un colpo in MLS. Offerta in settimana: l’indiscrezione

Spunta un nome a sorpresa per la Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero potrebbe infatti pescare in MLS: secondo quanto riportato da ‘3rddegree.net’, la Juve sarebbe fortemente determinata ad acquistare Bryan Reynolds, gioiello classe 2001 di proprietà del Dallas FC.

Calciomercato Juventus, offerta per Reynolds già in settimana

Ma non solo. Il portale riferisce anche di un'offerta già in settimana da parte dei bianconeri di 6-7 milioni di dollari. La società tenterà di chiudere il colpo subito per portare il giovane talento in Italia già a gennaio, al termine dei Playoffs di MLS attualmente in corso. Occhi puntati dunque anche su Reynolds in casa Juventus. Staremo a vedere.

