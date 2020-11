I risultati negativi dell’Inter potrebbero portare a dei ribaltoni clamorosi sul calciomercato: dalla Spagna arrivano indiscrezioni su uno scenario incredibile

L’Inter è ormai con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e anche in campionato c’è da rimontare terreno sulle squadre che hanno fatto meglio in questo inizio di stagione. Il calciomercato degli ultimi due anni non sta dando i frutti sperati in casa nerazzurra e anche per questo Antonio Conte – secondo alcuni siti spagnoli – potrebbe dare il via a una vera e propria rivoluzione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, addio Conte: pazza idea nerazzurra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caos Conte: “Si gioca la panchina col Sassuolo”

Calciomercato Inter, 100 milioni per Kante e Giroud: Conte vende anche Lukaku

Secondo ‘Don Balon’, infatti, nelle prossime finestre di mercato il tecnico salentino vorrebbe addirittura rifondare la squadra. In primis gli obiettivi sarebbero Giroud e Kante, vecchio pallino di Conte: entrambi starebbero pensando di lasciare il Chelsea, ma i Blues non hanno intenzione di cedere il centrocampista per meno di 100 milioni. Per questo, stando al portale spagnolo, Conte sarebbe disposto addirittura a cedere sia Lautaro Martinez che Romelu Lukaku. In questo modo l’Inter potrebbe contare su una quantità enorme di cash da reinvestire per la rifondazione che proprio l’ex ct avrebbe chiesto. E il Real Madrid osserva interessatissimo.