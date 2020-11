Il candidato alla presidenza del Barcellona Emili Rousaud presenta il suo programma: Neymar, un altro top player e anche un nuovo allenatore

Emili Rousaud, ex consigliere di amministrazione del Barcellona con il presidente Bartomeu, ha ufficializzato oggi la sua candidatura alla guida del club. In alcune dichiarzioni riportate da ‘marca.com’, Rousaud ha spiegato qual è il suo piano per far tornare ad essere il Barcellona uno dei migliori club d’Europa.

In arrivo due grandi colpi come lui stesso dichiara: “Acquisteremo due top player, uno sarà Neymar. Stiamo lavorando per riportarlo a Barcellona ma deve ritiriare la causa contro il club”. L’altro nome resta avvolto nel mistero: “Speriamo di poterlo annunciare a breve: non lascerà nessuno indifferente. Siamo in contatto diretto con lui”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Dal campo alla panchina dove Koeman potrebbe lasciare: “Lo rispettiamo moltissimo, ma se andrà via, abbiamo già l’accordo con un tecnico attualmente in attività e che sta allenando uno dei migliori club d’Europa”. E oltre il mercato, Rousand propone di cambiare il nome allo stadio: “Chiamiamolo Camp Nou-Lionel Messi”.