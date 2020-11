Basket, Virtus Bologna: UFFICIALE il ritorno di Marco Belinelli

Basket, Marco Belinelli torna in Italia: dopo anni di esperienza in NBA e un titolo conquistato, il cestista è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Marco Belinelli torna in Italia. Il cestista classe 1986, dopo 13 stagioni in NBA e un titolo conquistato con i San Antonio Spurs (primo ed unico italiano della storia nel riuscire in tale impresa), rientra in patria per vestire la canotta della Virtus Bologna. Ad annunciare la firma sul nuovo contratto triennale è stata proprio la società virtussina. Belinelli torna dunque nella società in cui ha iniziato la sua carriera.

“Il progetto della Virtus mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante” ha commentato il cestista bolognese.