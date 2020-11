Addio Maradona, la proposta di Villas Boas: “Niente più 10 in campo”

La singolare proposta dell’allenatore del Marsiglia Villas Boas per onorare Diego Armando Maradona: niente più 10 in campo

Addio a Maradona e addio alla maglia numero 10 in tutte le competizioni e per tutte le squadre. E’ questa la singolare proposta che l’allenatore del Marsiglia Andrè Villas Boas ha fatto alla Fifa per omaggiare il campione argentino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO e FOTO CM.IT – Napoli ricorda Maradona: striscioni nel centro della città

Dopo la gara di Champions League contro il Porto, l’allenatore portoghese ha parlato dell’addio di Maradona e ha lanciato la sua proposta: “La Fifa dovrebbe rendergli omaggio ritirando la maglia numero 10 da tutte le competizioni e per ogni squadra”. Un gesto solitamente che tocca una singola squadra ma che per Maradona dovrebbe riguardare tutti: “E’ il modo migliore – spiega Villas Boas – per onorare il più grande giocatore di tutti i tempi”.