Addio Maradona, Luis Ventura: “Se n’è andato in povertà”

La rivelazione del giornalista argentino Luis Ventura su Diego Armando Maradona e le sue ‘ricchezze’

Addio senza ricchezze. Luis Ventura, giornalista argentino da tempo vicino a Diego Armando Maradona ha parlato dell’indimenticato campione sudamericano, deceduto ieri. Intervenuto al progamma televisivo ‘Fantino a la tarde’, Ventura non ha potuto fare a meno di rivelare: “Maradona se n’è andato in povertà, non c’era quasi più nulla sul suo conto in banca”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maradona, l’avvocato non ci sta: “L’ambulanza ha tardato, lotterò perché si indaghi”

Parole che hanno fatto ovviamente scalpore, partendo dall’Argentina e arrivando fino in Europa. Ventura ha aggiunto che Maradona viveva praticamente soltanto dello stipendio che percepiva come allenatore del Gimnasia: “Gli hanno sottratto tutto – ha raccontato – perché Diego non era capace di dire no a nessuno. Era sufficiente chiedere e lui dava”.