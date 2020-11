Torino, Cairo ha blindato Singo: retroscena e ultime CM.IT

Le ultime news sul tema calciomercato Torino riguardano il rinnovo del contratto del giovane Singo blindato da Cairo

“Ringrazio il mio agente, il direttore e soprattutto il presidente che ha fatto un gran lavoro: hanno dimostrato fiducia in me portandomi fino al rinnovo”. Pensieri e parole di Wilfried Singo dopo aver firmato il nuovo contratto che lo legherà al Torino fino al 2023. Il giovane esterno ivoriano è risultato il migliore in campo nella sconfitta contro l’Inter: una prestazione che ha spinto Urbano Cairo ad accelerare le trattative per blindare il suo gioiello. Anche mister Giampaolo si sta accorgendo del suo valore, tanto da preferirlo all’acquisto estivo Vojvoda. Portato in Italia dal suo procuratore Nana Maxime, lo stesso che in granata fece arrivare anche Nkoulou, l’ex Denguele ha tanta voglia di dimostrare il suo talento. “Vedremo cosa ci riserverà il futuro” ha detto il classe 2000 mettendo in dubbio la permanenza a Torino. Come appreso da Calciomercato.it, infatti, Singo ha firmato solo dopo aver avuto assicurazioni sul suo impiego. Ha fame di crescere e migliorare: se in granata non avrà spazio, sarà pronto a cambiare aria.

